Виктор Добронравов отказался от новой роли в театре имени Вахтангова

Заслуженный артист РФ, актер, певец и музыкант, лидер музыкальной группы «Ковёр-квартет» Виктор Добронравов отказывается от предложений сыграть в новых спектаклях Вахтанговского театра. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

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По его словам, он и так занят в девяти постановках.

«Это значит, каждый месяц примерно 12 спектаклей, а то и больше. Плюс съемки, часто в других городах и даже странах. Плюс гастроли», - пояснил актер.

Он рассказал, что ему недавно опять была предложена роль в пьесе, от которой пришлось отказаться из-за чрезмерной нагрузки.

Ранее стало известно, что в России снимут полнометражный фильм по роману «Война и мир», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: личный архив
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