Виктор Добронравов отказался от новой роли в театре имени Вахтангова

По его словам, он и так занят в девяти постановках.

«Это значит, каждый месяц примерно 12 спектаклей, а то и больше. Плюс съемки, часто в других городах и даже странах. Плюс гастроли», - пояснил актер.

Он рассказал, что ему недавно опять была предложена роль в пьесе, от которой пришлось отказаться из-за чрезмерной нагрузки.

Ранее стало известно, что в России снимут полнометражный фильм по роману «Война и мир», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

