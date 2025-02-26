Виктор Добронравов отказался от новой роли в театре имени Вахтангова
Заслуженный артист РФ, актер, певец и музыкант, лидер музыкальной группы «Ковёр-квартет» Виктор Добронравов отказывается от предложений сыграть в новых спектаклях Вахтанговского театра. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».
По его словам, он и так занят в девяти постановках.
«Это значит, каждый месяц примерно 12 спектаклей, а то и больше. Плюс съемки, часто в других городах и даже странах. Плюс гастроли», - пояснил актер.
Он рассказал, что ему недавно опять была предложена роль в пьесе, от которой пришлось отказаться из-за чрезмерной нагрузки.
Ранее стало известно, что в России снимут полнометражный фильм по роману «Война и мир», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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