Назван участник «Евровидения-2020» от Украины

Представлять Украину в музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» будет фольктроник-группа Go-A. Она победила в финале национального отбора претендентов, сообщает 23 февраля телеканал «112 Украина».

В борьбе за победу команда Go-A набрала 6 баллов со стороны зрителей и членов жюри, обойдя дуэт Tvorchi, певиц KRUTь и Jerry Heil, исполнителей Khayat и Дэвида Аксельрода.

В соответствии с результатами жеребьевки украинская группа выступит во второй половине первого полуфинала конкурса. Он состоится 12 мая, пишет Газета.ru.



В России музыкальные продюсеры высказали свои рекомендации о потенциальных участниках «Евровидения-2020». Игорь Матвиенко предложил в этом качестве своих подопечных - группу «Фабрика». Композитор Игорь Крутой рекомендовал певца Александра Панайотова, а также Тиму Белорусских.

Напомним, «Евровидение-2020» состоится в 65 раз. Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Дункан Лоуренс из Нидерландов победил в 2019 году с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»), отмечают «Известия».

