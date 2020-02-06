В Янтарной комнате Екатерининского дворца разрешили фотографировать

Как пишет агентство, для фотосъемки важно соблюдать два условия – использовать любительскую камеру и не использовать вспышку. Также разрешено снимать видео. По информации агентства, к такому решению в музее пришли после многочисленных просьб посетителей.

При этом в музее отметили, что в высокий сезон запрет может возобновиться, поскольку задержка туристов в Янтарной комнате для фотографирования «может привести к коллапсу». Зима считается низким сезон. По данным музея, в январе текущего года дворец посетили 73,6 тысячи туристов.

