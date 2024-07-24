Премьера сериала «Столыпин» состоится на кинофестивале в Выборге
Новый исторический сериал «Столыпин» впервые покажут на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге, сообщает «АиФ».
Премьера намечена на 12 августа. Главную роль саратовского губернатора, ставшего затем премьер-министром Российской империи, исполнит Александр Устюгов, известный по актерским работам таких в фильмах и сериалах, как «Отцы и дети», «Двадцать восемь панфиловцев», «Викинг», «Золотая Орда», «Годунов», «Союз спасения» и других.
Съемки проходили в исторических интерьерах Саратова и Санкт-Петербурга. Впоследствии сериал покажет телеканал «Россия-1».
Ранее в Петербурге начались съемки драмы «Павел. Первый и последний», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru