В театре им. Ермоловой сыграют спектакль по пьесе Александра Хинштейна
В Москве на сцене театра им. Ермоловой 17 декабря состоится премьера спектакля "#неРевизор" по пьесе Александра Хинштейна. Об этом драматург и временно исполняющий обязанности главы Курской области сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, зрители не пожалеют, что купили билеты эту постановку.
Хинштейн пообещал настоящую фантасмагорию с сюрреалистическими декорациями и музыкальными номерами, а также с участием известных артистов. В спектакле заняты Сергей Степанченко, Георгий Мартиросьян, Василий Мищенко, Александр Семчев, Александр Носик, и другие актеры.
Режиссером постановки стал Артем Каграманян, а композитором - Сергей Шнуров.
Хинштейн рассказал, что это история про крепкого губернатора, которому карьеру разрушила брошенная любовница.
Ранее стало известно, что Марина Брусникина поставит в МХТ имени А. Чехова «Двадцать дней без войны», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru