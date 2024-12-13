В театре им. Ермоловой сыграют спектакль по пьесе Александра Хинштейна

По его словам, зрители не пожалеют, что купили билеты эту постановку.

Хинштейн пообещал настоящую фантасмагорию с сюрреалистическими декорациями и музыкальными номерами, а также с участием известных артистов. В спектакле заняты Сергей Степанченко, Георгий Мартиросьян, Василий Мищенко, Александр Семчев, Александр Носик, и другие актеры.

Режиссером постановки стал Артем Каграманян, а композитором - Сергей Шнуров.

Хинштейн рассказал, что это история про крепкого губернатора, которому карьеру разрушила брошенная любовница.

Ранее стало известно, что Марина Брусникина поставит в МХТ имени А. Чехова «Двадцать дней без войны», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

