В США женщина купила за 12 долларов картину, которая оказалась работой Ренуара
Жительница Пенсильвании приобрела на местном аукционе картину за 12 долларов, которая оказалась редким угольным рисунком Пьера Огюста Ренуара, сообщает The Guardian.
По данным издания, стоимость работы можно оценить в сотни тысяч долларов. При этом женщина утверждает, что не знала о ценности находки, которую она обнаружила на аукционе коллекционеров в округе Монтгомери.
Уже при осмотре после покупки она допустила, что приобрела нечто редкое, поскольку на картине имелась едва заметная подпись, при этом рама была высокого качества. Тип использованной бумаги также указывал на то, что это может быть Ренуар. Позже оценщик подтвердил догадку американки. На данный момент рисунок находится в Институте Вильденштейна Платтнера, который вынесет окончательное решение.
Ранее сообщалось, что скрипку «Иоахим-Ма» итальянского мастера Антонио Страдивари продали на аукционе в Нью-Йорке за $11,25 млн. Инструмент, изготовленный в 1714 году, выполнен из клена и имеет подпись создателя: «Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat 1714», напоминает «Радиоточка НСН».
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