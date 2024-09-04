В США с аукциона продадут костюмы героев сериала «Игра престолов»
4 сентября 202418:56
Костюмы героев и декорации со съемок сериала «Игра престолов» выставят на аукцион в США, сообщили в аукционном доме Heritage Auctions.
Всего выставляется 910 лотов. Среди выставляемых на торги вещей – платья Дейнерис Таргариен, мечи Джона Сноу, Арьи Старк и Джейме Ланнистера. Также на торгах выставят яйца и черепа драконов.
Онлайн-аукционы пройдут 10-12 октября.
Ранее стало известно, что диван из сериала «Друзья» выставят на аукцион, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru