В США с аукциона продадут костюмы героев сериала «Игра престолов»

Всего выставляется 910 лотов. Среди выставляемых на торги вещей – платья Дейнерис Таргариен, мечи Джона Сноу, Арьи Старк и Джейме Ланнистера. Также на торгах выставят яйца и черепа драконов.

Онлайн-аукционы пройдут 10-12 октября.

Ранее стало известно, что диван из сериала «Друзья» выставят на аукцион, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

