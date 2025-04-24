В США экранизируют роман «Эпоха невинности» писательницы Эдит Уортон

Произведение Эдит Уортон, вышедшее в 1920 году, уже на следующий год было удостоено Пулитцеровской премии. Теперь на его основе снимут сериал, обращенный к молодой аудитории, заявили в пресс-службе стриминга.

«Зрителей ожидает история страстного и душераздирающего любовного треугольника, исследующая темы свободы, долга, идентичности и любви во всех ее формах», - анонсировали сериал в Netflix.

Ранее стало известно, что Вуди Харрельсон и Киран Калкин озвучат мультфильм по «Скотному двору», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

