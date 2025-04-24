В США экранизируют роман «Эпоха невинности» писательницы Эдит Уортон
Экранизацией классического романа «Эпоха невинности» американской писательницы Эдит Уортон займется Netflix, сообщает Variety.
Произведение Эдит Уортон, вышедшее в 1920 году, уже на следующий год было удостоено Пулитцеровской премии. Теперь на его основе снимут сериал, обращенный к молодой аудитории, заявили в пресс-службе стриминга.
«Зрителей ожидает история страстного и душераздирающего любовного треугольника, исследующая темы свободы, долга, идентичности и любви во всех ее формах», - анонсировали сериал в Netflix.
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