Победителем Первого фестиваля молодого кино «Новое движение» стал фильм «Эра»
Главный приз первого фестиваля молодого кино «Новое движение» получила кинолента Вениамина Илясова «Эра».
Кроме того, оператор «Эры» Батыр Моргачев был удостоен приза за «Лучшее визуальное решение». Награду получила продюсер фильма Татьяна Петрик.
«Очень рада за Батыра Моргачева. Он очень ждал выхода этого фильма. Для него это по сути – дебют. Раньше он снимал только короткие метры и сериалы», - отметила Петрик.
Актерский ансамбль фильма «Фаталити», состоящий из актера Дмитрия Хасанова и режиссера Даниила Колотова, получил награду за «Лучшую мужскую роль». Награду за «Лучшую женскую роль» получила актриса Валентина Грачёва за свою роль в фильме «Мы жили счастливо».
«Я почти 60 лет в театре и до сих пор работаю, играю. Но в кино – первый раз. Я так боялась, что у меня не получится. Понимаете? Но если вы так оцениваете мою работу, значит, я не зря живу на этом свете», - поделилась впечатлениями актриса.
Режиссер Никита Миклушов стал победителем в номинации «Лучшая режиссерская работа» за работу над фильмом «Мох».
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