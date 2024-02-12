В Сети появился сериал, в котором перед смертью снялся танцор Пухляш

В Сети вышел второй эпизод третьего сезона сериала «Сергий против нечисти. Яга», в котором перед смертью снялся танцор Дмитрий Красилов, также известный как Пухляш.

Певица Кравец: Красилов никогда не жаловался на проблемы со здоровьем

Красилов предстал перед зрителями в образе мужской версии Жар-птицы. Практически в самом начале его персонаж погибает.

В комментариях многие зрители написали, что роль стала для Красилова пророческой.

О смерти 29-летнего танцора стало известно 18 декабря. Причиной ухода из жизни стала сердечная недостаточность, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: youtube.com
ТЕГИ:КиноСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры