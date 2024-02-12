В Сети появился сериал, в котором перед смертью снялся танцор Пухляш
12 февраля 202421:20
В Сети вышел второй эпизод третьего сезона сериала «Сергий против нечисти. Яга», в котором перед смертью снялся танцор Дмитрий Красилов, также известный как Пухляш.
Красилов предстал перед зрителями в образе мужской версии Жар-птицы. Практически в самом начале его персонаж погибает.
В комментариях многие зрители написали, что роль стала для Красилова пророческой.
О смерти 29-летнего танцора стало известно 18 декабря. Причиной ухода из жизни стала сердечная недостаточность, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru