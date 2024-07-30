В Сети появился первый трейлер сериала «Столыпин»

В Сети опубликован трейлер восьмисерийной исторической драмы «Столыпин» режиссера Алексея Андрианова. Ролик доступен на YouTube.

Сюжет картины разворачивается в 1906 году, когда Петр Столыпин только начал исполнять обязанности министра внутренних дел Российской империи. Он прибывает в Санкт-Петербург, где группа радикальных революционеров планирует его убийство, рассматривая его как «врага революции». Сериал сосредоточится на «истории одного покушения, которое оказало глубокое влияние на будущее России», как пояснили в пресс-службе.

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Режиссер сериала, Алексей Андрианов, известен по таким телесериалам, как «София», «Годунов» и «Грозный».

Премьера сериала, посвященного выдающемуся российскому реформатору, который был убит в результате покушения в Киеве в 1911 году, состоится на платформе СМОТРИМ и на телеканале Россия 1, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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