В Сети появился первый трейлер сериала «Столыпин»

В Сети опубликован трейлер восьмисерийной исторической драмы «Столыпин» режиссера Алексея Андрианова. Ролик доступен на YouTube.

Сюжет картины разворачивается в 1906 году, когда Петр Столыпин только начал исполнять обязанности министра внутренних дел Российской империи. Он прибывает в Санкт-Петербург, где группа радикальных революционеров планирует его убийство, рассматривая его как «врага революции». Сериал сосредоточится на «истории одного покушения, которое оказало глубокое влияние на будущее России», как пояснили в пресс-службе.