Вышел трейлер сериала «Тайны Карениной» по бестселлеру Басинского
В Сети появился трейлер сериала «Тайны Карениной» по книге российского писателя Павла Басинского.
В съемах приняли участие Евгений Сангаджиев, Сергей Гармаш, Егор Дружинин, Алла Сигалова, Роман Евдокимов и другие. Режиссером проекта выступил Иван Юдин, шоураннером стала Анастасия Корецкая, креативным продюсером и автором идеи — Анна Колчина.
Производством сериала занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и участии агентства экранизаций «Снимайте это немедленно!». Проект пополнит линейку Wink Originals и KION Originals.
Ранее кинопрокатная компания «Наше кино» опубликовала на своём YouTube-канале тизер фильма «Василиса и хранители времени», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru