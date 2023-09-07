В России последний фильм Хаяо Миядзаки покажут под названием «Мальчик и птица»
Кинопрокатная компания «Русский репортаж» объявила, что последний фильм 82-летнего Хаяо Миядзаки выйдет в России в ноябре.
Уточняется, что в российском прокате картину, созданную по мотивам книги «Как поживаете?» писателя Ёсино Гэндзабуро, назвали «Мальчик и птица».
Производство ленты стартовало в 2016 году, а мировая премьера состоялась состоялась 14 июля 2023 года - Миядзаки работал над проектом 7,5 лет. Отмечается, что в Японии фильм заработал более 50 млн долларов.
Ранее компания Russian World Vision объявила, что приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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