Вуди Аллен захотел снять кино в России

Кинематографист Вуди Аллен рассказал о перспективах снять фильм в России.

В интервью сецсети VK он сообщил, что никто не предлагал ему снять кино в РФ, поскольку обычно работа над проектом начинается с того, что к нему кто-то приходит, предлагает снять фильм в определенном месте и обещает его профинансировать. Только после этого режиссер начинает придумывать историю. Говоря о России, Аллен сообщил, что «это прекрасная, удивительная страна». При этом Санкт-Петербург он назвал «одним из самых красивых и воодушевляющих городов», а Москву считает «великолепной».

Как отметил кинематографист, сейчас он находится в Нью-Йорке, а после окончания эпидемии коронавируса, возможно, снимет фильм в Санкт-Петербурге или Москве.

Напомним, в 2014 году приёмная дочь Вуди Аллена публично обвинила его в сексуальном насилии. По ее словам, это произошло, когда ей было семь лет.

Скандал разгорелся ещё в 1992 году тогда супруга Аллена Миа Фэрроу обвинила его в домогательствах к их приемной дочери Дилан, однако суд не нашел весомых доказательств вины режиссера.

