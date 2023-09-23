В Санкт-Петербурге пропал режиссер БДТ Никаноров
Режиссер Большого драматического театра (БДТ) им. Г.А. Товстоногова Александр Никаноров пропал в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт».
Из ориентировки, опубликованной на странице «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» следует, что Никаноров пропал 21 сентября. Уточняется, что с собой у 40-летнего мужчины был велосипед.
Из примет отмечается рост 170 см, русые волосы и серые глаза. Пропавший мужчина худощавого телосложения.
Ранее стало известно, что Сооснователь и экс-гитарист группы «Алиса» Андрей Шаталин пропал в Санкт-Петербурге, напоминают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru