«Путешествие на солнце и обратно» Романа Михайлова представят на Start

Премьера проекта состоялась в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Кино демонстрировали целиком в течение одного сеанса в 5,5 часов. Дистрибьютором картины в кинотеатральном прокате выступила компания К24.

В основе сюжета роман Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет». Фильм-эксперимент по-новому представляет 90-е, это первая многосерийная лента для режиссера. Роли в ней исполнили Мария Мацель, Александра Киселева, Лев Зулькарнаев и Марк Эйдельштейн, Любовь Аксенова и многие другие.

Сам Михайлов отметил, что фильм состоит из семи глав, каждая из которых имеет свой характер и выполняет отдельную функцию. По его словам, зрителя ждет откровенность, наивная исповедь и при этом сложнейший лабиринт.

Картина будет доступна в подписке Start с июля, передает «Радиоточка НСН».

