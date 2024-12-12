В российских кинотеатрах вышла комедия «Одна дома. Великолепная пятерка»

В российский прокат 12 декабря вышла семейная комедия «Одна дома. Великолепная пятерка» – продолжение прошлогоднего новогоднего хита про не по годам умную, но очень одинокую девочку Стефанию в исполнении самой популярной юной актрисы Виталии Корниенко. В «Великолепной пятерке» у Стефании наконец-то появляется шанс обрести друзей, а еще буквально погрузиться в не самый идиллический мир кино.

8 декабря в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера семейной комедии.

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Фильм со сцены представили продюсеры Михаил Погосов и Константин Елкин, актеры Анастасия Панина, Михаил Полицеймако, Илья Малаков, Михаил Студеновский, Роман Борзовский, Борис Дейков, Мария Верхова, а также директор по прокату Russian World Vision Дарья Рязанцева.

Советское и российское кино всегда было душевным, в то время как американское остается исключительно коммерческим, заявил корреспонденту НСН актер, заслуженный артист России Михаил Богдасаров на пресс-показе фильма «Одна дома: Великолепная пятерка». Фильм был показан в Москве 8 декабря в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском».

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
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