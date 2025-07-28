В России в 17 раз вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна после его смерти

Книга впервые вышла в 2009 году в США, а в России она появилась на прилавках только в 2018 году. За восемь лет было продано более 12 тысяч экземпляров.

В пресс-службе «Читай-города» добавили, что произведение представляет собой «непричесанную, смешную и честную историю одного из самых невероятных музыкантов в мире».

22 июля один из основателей группы Black Sabbath сообщил о смерти Оззи Осборна. Музыканту было 76 лет.

Ранее стало известно, что в России вышел новый роман от автора бестселлера «Почтальонша», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

