В России в 17 раз вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна после его смерти
В России в 17 раз вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна «Оззи. Автобиография без цензуры» после его смерти, рассказали в сети книжных магазинов «Читай-город».
Книга впервые вышла в 2009 году в США, а в России она появилась на прилавках только в 2018 году. За восемь лет было продано более 12 тысяч экземпляров.
В пресс-службе «Читай-города» добавили, что произведение представляет собой «непричесанную, смешную и честную историю одного из самых невероятных музыкантов в мире».
22 июля один из основателей группы Black Sabbath сообщил о смерти Оззи Осборна. Музыканту было 76 лет.
Ранее стало известно, что в России вышел новый роман от автора бестселлера «Почтальонша», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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