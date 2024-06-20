В России снимут полнометражный фильм по роману «Война и мир»

Режиссер Сарик Андреасян объявил о планах снять полнометражный фильм по роману Льва Толстого «Война и мир». Съемки начнутся в следующем году, сообщил он в своем Telegram-канале.

Ожидается, что экранизация станет полнометражным фильмом, который будет предназначен для кинотеатрального проката.

На выставке «Россия» откроют павильон, посвященный роману «Война и мир»

Ранее от режиссера Сарика Андреасяна в широкий кинопрокат вышел фильм «Онегин». Виктор Добронравов воплотил образ одного из главных героев русской литературы — Евгения Онегина. Татьяну сыграла супруга режиссера, Елизавета Моряк. Роль поэта Владимира Ленского исполнил Денис Прытков, а Ольгу — Татьяна Сабинова. Мать Лариных сыграла Алена Хмельницкая.

В проекте также приняли участие Ольга Тумайкина, Александр Яцко и Светлана Немоляева, сыгравшая няню Татьяны. Одним из ключевых персонажей стал рассказчик, озвучивающий поэтические вставки в фильме, — эту роль исполнил Владимир Вдовиченков, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КиноФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры