В России снимут полнометражный фильм по роману «Война и мир»

Режиссер Сарик Андреасян объявил о планах снять полнометражный фильм по роману Льва Толстого «Война и мир». Съемки начнутся в следующем году, сообщил он в своем Telegram-канале.

Ожидается, что экранизация станет полнометражным фильмом, который будет предназначен для кинотеатрального проката.