В России снимут полнометражный фильм по роману «Война и мир»
Режиссер Сарик Андреасян объявил о планах снять полнометражный фильм по роману Льва Толстого «Война и мир». Съемки начнутся в следующем году, сообщил он в своем Telegram-канале.
Ожидается, что экранизация станет полнометражным фильмом, который будет предназначен для кинотеатрального проката.
Ранее от режиссера Сарика Андреасяна в широкий кинопрокат вышел фильм «Онегин». Виктор Добронравов воплотил образ одного из главных героев русской литературы — Евгения Онегина. Татьяну сыграла супруга режиссера, Елизавета Моряк. Роль поэта Владимира Ленского исполнил Денис Прытков, а Ольгу — Татьяна Сабинова. Мать Лариных сыграла Алена Хмельницкая.
В проекте также приняли участие Ольга Тумайкина, Александр Яцко и Светлана Немоляева, сыгравшая няню Татьяны. Одним из ключевых персонажей стал рассказчик, озвучивающий поэтические вставки в фильме, — эту роль исполнил Владимир Вдовиченков, передает «Радиоточка НСН».
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