В России началась работа над фильмами «Бородино» и «Герой нашего времени»
Три крупных высокобюджетных кинопроекта запущены в производство в России. Начата работа на созданием кинокартин «Бородино», «Герой нашего времени» и «Лебединое озеро», сообщили в пресс-службе кинокомпании «Водород».
Уже известно, что режиссером «Лебединого озера» будет Александр Андрющенко, ранее снявший картину «Сто лет тому вперед». Другие подробности, касающиеся этих проектов, пока не раскрываются. В кинокомпании лишь рассказали, что зрителей ждут сюрпризы, а также зрелищное и эмоциональное кино.
Ранее стало известно, что съемки фильма Андрея Звягинцева «Минотавр» начнутся в сентябре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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