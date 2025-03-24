В России на 10% выросли продажи деловой литературы

По итогам 2024 года продажи деловой литературы выросли на 10% по сравнению с показателями 2023 года, рассказали НСН в сети книжных магазинов «Читай-город».

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Больше всего российские предприниматели интересуются построением бизнеса в условиях неопределенности, технологиями управления людьми и работой с текстами.

Так, в 2024 году в топ-10 продаж книг по бизнесу вошли два российских автора - Максим Ильяхов и Максим Батырев.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще интересоваться книгами о политике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Савостьянов / ТАСС
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