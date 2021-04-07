В Подмосковье стартовали съемки нового сезона «Эпидемии»
В подмосковной Ивантеевке стартовали съемки второго сезона сериала «Эпидемия». Режиссером нового сезона стал Дмитрий Тюрин, известный по ТВ-шоу «Триггер» и «Магомаев», а также по фильму «Рубеж».
Первый съемочный день транслировался на экранах медиахолдинга Maer в Москве, Волгограде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе и Челябинске.
Первый сезон «Эпидемии» вышел в премиальной линейке Netflix Originals и 2 недели входил в первую десятку самых просматриваемых проектов в мире. А также вошёл в основной конкурс фестиваля CanneSeries и 41 Московского международного кинофестиваля.
Известно, что премьера второго сезона состоится на видеосервисе Premier.
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