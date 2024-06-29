В Петербурге прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна и DJ Smash
Прокуратура Санкт-Петербурга попросила суд запретить к распространению музыкальный видеоклип «Новая волна» исполнителей Моргенштерна (Алишера Моргенштерна, внесен Минюстом в реестр иноагентов) и DJ Smash (Андрея Ширмана). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу объединенной пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.
«Колпинский районный суд зарегистрировал административный иск... о признании запрещенным к распространению на территории РФ клипа Моргенштерна», — указано в сообщении.
Как отмечается в иске, видеоролик демонстрирует неуважение к правилам и обрядам церкви и искажает представление аудитории, в том числе несовершеннолетних, о религиозных ценностях.
Ранее прокуратура попросила возбудить против Моргенштерна уголовное дело из-за уклонения от обязанностей иностранного агента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru