В Петербурге прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна и DJ Smash

Прокуратура Санкт-Петербурга попросила суд запретить к распространению музыкальный видеоклип «Новая волна» исполнителей Моргенштерна (Алишера Моргенштерна, внесен Минюстом в реестр иноагентов) и DJ Smash (Андрея Ширмана). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу объединенной пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.

«Колпинский районный суд зарегистрировал административный иск... о признании запрещенным к распространению на территории РФ клипа Моргенштерна», — указано в сообщении.

Как отмечается в иске, видеоролик демонстрирует неуважение к правилам и обрядам церкви и искажает представление аудитории, в том числе несовершеннолетних, о религиозных ценностях.

Ранее прокуратура попросила возбудить против Моргенштерна уголовное дело из-за уклонения от обязанностей иностранного агента.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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