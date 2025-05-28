В Петербурге день эрмитажного кота отметят выставкой и мастер-классами

День эрмитажного кота в Государственном Эрмитаже начнется 31 мая торжественной церемонией награждения победителей выставки детского рисунка «Кот- помощник человека. К 80-летию победы в Великой Отечественной войне», - сообщили в пресс-службе учреждения.

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Все желающие смогут посетить место обитание эрмитажных котов – в подвалах музея.

Художник Дмитрий Шагин проведет мастер-класс по созданию своего образа эрмитажного кота на больших фанерных силуэтах, расписав их по своему усмотрению. В Большом дворе Эрмитаже партеры музея проведут различные мастер-классы художественного профиля, в том числе, роспись сумок различными живописными техниками.

Ранее стало известно, что в Русском музее откроется выставка «Русские императорские сервизы», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Пресс-служба Эрмитажа
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