В Петербурге день эрмитажного кота отметят выставкой и мастер-классами
День эрмитажного кота в Государственном Эрмитаже начнется 31 мая торжественной церемонией награждения победителей выставки детского рисунка «Кот- помощник человека. К 80-летию победы в Великой Отечественной войне», - сообщили в пресс-службе учреждения.
Все желающие смогут посетить место обитание эрмитажных котов – в подвалах музея.
Художник Дмитрий Шагин проведет мастер-класс по созданию своего образа эрмитажного кота на больших фанерных силуэтах, расписав их по своему усмотрению. В Большом дворе Эрмитаже партеры музея проведут различные мастер-классы художественного профиля, в том числе, роспись сумок различными живописными техниками.
Ранее стало известно, что в Русском музее откроется выставка «Русские императорские сервизы», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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