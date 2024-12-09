Пиотровский: Беременным нужно ходить в Эрмитаж, чтобы роды были хорошими
Впервые прийти в Эрмитаж человек должен ещё до своего рождения. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил директор музея Михаил Пиотровский.
Отвечая на вопрос о возрасте приобщения детей к Эрмитажу, он указал, что первое посещение должно состояться, когда ребёнок находится «ещё в утробе матери».
«Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие», - заключил Пиотровский.
Ранее в Эрмитаже в здании Главного штаба открылась выставка «Твердыня пламенная», приуроченная к 150-летию со дня рождения Николая Рериха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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