В Омске остановили продажу билетов на ледовое шоу Татьяны Навки

По его словам, организаторы решили временно приостановить продажу билетов, так как пока не определилось окончательно, кто будет играть одну из главных ролей в спектакле.

На роль Богини изначально заявлены фигуристки Камила Валиева, Алина Загитова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Они должны были меняться ролями, так как у каждой из них индивидуальный график выступлений.

«Богиня должна определиться в течение недели, и тогда мы возобновим продажу», — добавил Семенов.

Ранее литовских фигуристов лишили госнаграды за участие в шоу Навки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

