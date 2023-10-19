В Нью-Йорке распродали коллекцию Ротшильдов

Коллекция древностей и произведений искусства, принадлежавшая семье банкиров Ротшильдов, была распродана на нескольких аукционах Christie’s в Нью-Йорке за $62 миллиона, сообщает журнал The Art Newspaper.

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Как отмечается, большинство выставленных на продажу произведений искусства были приобретены в XIX веке.

Одним из экспонатов стал портрет императора Римской империи Клавдия, написанный неизвестным художником в I веке нашей эры. Работа ушла с молотка в итоге за $116 тысяч. Самым же дорогим лотом стала картина Геррита Доу «Молодая женщина, держащая зайца, и мальчик у окна» XVII века. Её продали за $7 миллионов

В коллекцию Ротшильдов также вошло много предметов старинной мебели, керамика, серебро и гобелены.

Ранее стало известно, что галстук Виктора Цоя продадут за 2,5 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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