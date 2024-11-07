В Музей Анны Ахматовой в Петербурге трудоустроили нового кота
Рыжий кот по кличке Фрост стал новым сотрудником Музея Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге. Об этом в своём Telegram-канале заявил вице-губернатор города Борис Пиотровскийю
По его словам, нового смотрителя для Фонтанного дома нашли в одном из дачных посёлков. Хозяева кота не стали забирать его в город по окончании сезона и зоозащитники передали его в музей.
«Здесь он обрёл новое имя — Фрост, в честь любимого поэта Иосифа Бродского Роберта Фроста», - написал Пиотровский.
Он также добавил, что кот «довольно быстро освоился» на новом месте.
Ранее в Музее Анны Ахматовой заявили, что в апреле 2024 года умер один из его талисманов и хранителей - рыжий кот Кеша, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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