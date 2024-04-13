Умер кот Кеша, который был одним из хранителей Музея Анны Ахматовой в Петербурге

Умер один из талисманов и хранителей Музея Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге кот Кеша, говорится в соцсетях музея.

На Аляске в возрасте 20 лет умер кот, занимавший пост почётного мэра
«Более полутора десятилетий Кеша жил в Фонтанном Доме, встречал посетителей, принимал ласку и с достоинством нес бремя всеобщей любви и внимания. Не раз он становился героем статей и телесюжетов», - сказано в заявлении музея.

Отмечается, что кот прожил в музее 15 лет, но в последние годы он сильно болел.

Ранее стало известно, что умер кот Виктор, которого в 2019 году не пустили на самолет авиакомпании «Аэрофлот» из-за лишнего веса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Музей Анны Ахматовой в Петербурге
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМузейКот

Горячие новости

Все новости

партнеры