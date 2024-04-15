В Москве появится музей театра «Современник»
15 апреля 202400:16
Московский театр «Современник» откроет музей, экспозиция которого расскажет историю площадки с 1956 года, сообщила пресс-служба учреждения.
Экспозиция охватит период с 1956 по 2019 годы. Музей будет состоять из двух тематических частей.
Первая посвящена «Современнику» до 1970 года. В то время им руководил Олег Ефремов. Второй раздел расскажет об истории театра в эпоху Галины Волчек.
В феврале «Современник» вернул легендарный спектакль Волчек «Двое на качелях». Впервые постановку показали в 1962 году, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru