В Москве появится музей театра «Современник»

Экспозиция охватит период с 1956 по 2019 годы. Музей будет состоять из двух тематических частей.

Первая посвящена «Современнику» до 1970 года. В то время им руководил Олег Ефремов. Второй раздел расскажет об истории театра в эпоху Галины Волчек.

В феврале «Современник» вернул легендарный спектакль Волчек «Двое на качелях». Впервые постановку показали в 1962 году, отмечает «Радиоточка НСН».

