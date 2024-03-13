В Москве открыли памятник героям «Молодой гвардии»
Памятник, посвященный героям антифашистской организации «Молодая гвардия» открыли в Москве на Молодогвардейской улице, сообщает ТАСС.
Монумент создан по заказу Российского военно-исторического общества и по поручению президента РФ Владимира Путина скульптором Михаилом Баскаковым.
Скульптурная группа объединяет шесть героев СССР: Любовь Шевцову, Ульяну Громову, Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Ивана Земнухова и Ивана Туркенича, а также героя России Виктора Третьякевича.
«Правда восторжествовала, и пусть память о молодогвардейцах отныне живет в веках», — заявил на церемонии открытия монумента помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Ранее памятник Михаилу Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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