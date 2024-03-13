В Москве открыли памятник героям «Молодой гвардии»

Монумент создан по заказу Российского военно-исторического общества и по поручению президента РФ Владимира Путина скульптором Михаилом Баскаковым.

Скульптурная группа объединяет шесть героев СССР: Любовь Шевцову, Ульяну Громову, Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Ивана Земнухова и Ивана Туркенича, а также героя России Виктора Третьякевича.

«Правда восторжествовала, и пусть память о молодогвардейцах отныне живет в веках», — заявил на церемонии открытия монумента помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Ранее памятник Михаилу Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

