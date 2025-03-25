Всероссийское казачье общество запустило проект «Казаки-герои»

Всероссийское казачье общество к 80-летию Великой Победы запускает проект #КазакиГерои, в рамках которого будут рассказаны героические истории о защитниках Отечества, которые продолжают дело своих предков-казаков.

Зрители узнают об участниках спецоперации, которые наперекор судьбе принимают смелые решения и совершают героические поступки, о воинах, которые бьются за Родину, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны.

В первом выпуске представлена история Попова Владимира (позывной «Кедр»), который посмертно получил звание Героя России. Командир казачьего батальона «Терек» погиб под Клещеевкой в ДНР 3 ноября 2023 года при исполнении воинского долга.

Казаками на передовой движет прежде всего чувство патриотизма, необходимое для служения своей Родине, заявил НСН советник атамана Всероссийского казачьего общества, экс-командир бригады «Терек» Андрей Фадюхин в рамках Большого круга Всероссийского казачьего общества.

На сегодняшний день свыше 18 тысяч казаков принимают участие в спецоперации на Украине, сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

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ФОТО: Всероссийское казачье общество
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