Всероссийское казачье общество запустило проект «Казаки-герои»
Всероссийское казачье общество к 80-летию Великой Победы запускает проект #КазакиГерои, в рамках которого будут рассказаны героические истории о защитниках Отечества, которые продолжают дело своих предков-казаков.
Зрители узнают об участниках спецоперации, которые наперекор судьбе принимают смелые решения и совершают героические поступки, о воинах, которые бьются за Родину, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны.
В первом выпуске представлена история Попова Владимира (позывной «Кедр»), который посмертно получил звание Героя России. Командир казачьего батальона «Терек» погиб под Клещеевкой в ДНР 3 ноября 2023 года при исполнении воинского долга.
Казаками на передовой движет прежде всего чувство патриотизма, необходимое для служения своей Родине, заявил НСН советник атамана Всероссийского казачьего общества, экс-командир бригады «Терек» Андрей Фадюхин в рамках Большого круга Всероссийского казачьего общества.
На сегодняшний день свыше 18 тысяч казаков принимают участие в спецоперации на Украине, сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Тверской области обрушился пешеходный мост через реку
- В Армении заявили, что не пересмотрят свою позицию в отношении ОДКБ
- Всероссийское казачье общество запустило проект «Казаки-герои»
- Умер экс-ведущий программы «Времечко» Константин Цивилев
- Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме
- Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки
- Пресс-секретарь: Лукашенко накануне инаугурации рубил дрова и играл в хоккей
- В Японии экстренно сел истребитель ВВС США
- Единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий появится в России
- Взрыв в Махачкале повредил около 50 авто и окна в соседних домах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru