Умер стилист Пугачевой и Вайкуле

Скончался звездный стилист Александр Шевчук, который работал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле и многим другим знаменитостям. О смерти эксперта моды и друга сообщила Лайма Вайкуле в Instagram.

Причина смерти Шевчука не сообщается. Ему было 54 года, пишет «Газета.ру». Осенью прошлого года сам стилист сообщил, что перенес тяжелую болезнь.

