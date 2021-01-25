Умер стилист Пугачевой и Вайкуле
25 января 202109:40
Скончался звездный стилист Александр Шевчук, который работал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле и многим другим знаменитостям. О смерти эксперта моды и друга сообщила Лайма Вайкуле в Instagram.
Причина смерти Шевчука не сообщается. Ему было 54 года, пишет «Газета.ру». Осенью прошлого года сам стилист сообщил, что перенес тяжелую болезнь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru