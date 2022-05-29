В Москве начали работать летние кинотеатры
В Москве открылись кинотеатры под открытым небом, сообщает телеканал «Мир 24». Летние киноплощадки действуют в Музеоне, Сокольниках, в Филевском парке и других точках столицы.
«Уникальность нашей площадки в том, что у нас есть навес, который позволяет смотреть кино практически в любую погоду. Поэтому мы можем не отменять сеансы, например, в дождь, в отличие от кинотеатров без крыши», – рассказал директор кинотеатра «Москино Фили» Павел Босник.
В кинотеатрах под открытым небом ежедневно показывают два фильма. С наступлением сумерек – для семейного просмотра, позднее - для взрослых зрителей. Публике представят классику прошлого века и современные мультфильмы и блокбастеры.
Чтобы зрители могли укрыться от дождя, в летних кинотеатрах организованы навесы. Также каждый зритель при входе получает подушку и плед.
Посмотреть кино на открытой площадке могут до 300 посетителей одновременно. Работа летних кинотеатров продлится до середины сентября.
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