В Москве начали работать летние кинотеатры

«Уникальность нашей площадки в том, что у нас есть навес, который позволяет смотреть кино практически в любую погоду. Поэтому мы можем не отменять сеансы, например, в дождь, в отличие от кинотеатров без крыши», – рассказал директор кинотеатра «Москино Фили» Павел Босник.

В кинотеатрах под открытым небом ежедневно показывают два фильма. С наступлением сумерек – для семейного просмотра, позднее - для взрослых зрителей. Публике представят классику прошлого века и современные мультфильмы и блокбастеры.

Чтобы зрители могли укрыться от дождя, в летних кинотеатрах организованы навесы. Также каждый зритель при входе получает подушку и плед.

Посмотреть кино на открытой площадке могут до 300 посетителей одновременно. Работа летних кинотеатров продлится до середины сентября.

