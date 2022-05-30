В Лувре неизвестный бросил торт в «Мону Лизу»

Неизвестный, надевший женский парик и шаль, пробрался к шедевру на инвалидной коляске. Вандал измазал экспонат тортом, а также разбросал вокруг лепестки роз. Сама «Мона Лиза» не пострадала: картина защищена пуленепробиваемым стеклом, отмечает телеканал «360».

Служба безопасности Лувра задержала нападавшего на месте, пишет РИА ФАН. Личность вандала и мотивы его действий устанавливаются.

