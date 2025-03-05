В Италии умер скрипач и профессор Марио Трабукко

Итальянский скрипач и профессор Марио Трабукко скончался в возрасте 81 года. Как сообщил региональный портал Primocanale, музыкант ушел из жизни в своем доме в Лейви (Лигурия). Причина смерти не уточняется.

Трабукко был концертмейстером Римского оперного театра, а также театров Флоренции и Генуи. Он выступал с сольными концертами в Европе и Азии, включая Санкт-Петербург, Ханой и Токио.