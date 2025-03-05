В Италии умер скрипач и профессор Марио Трабукко

Итальянский скрипач и профессор Марио Трабукко скончался в возрасте 81 года. Как сообщил региональный портал Primocanale, музыкант ушел из жизни в своем доме в Лейви (Лигурия). Причина смерти не уточняется.

Трабукко был концертмейстером Римского оперного театра, а также театров Флоренции и Генуи. Он выступал с сольными концертами в Европе и Азии, включая Санкт-Петербург, Ханой и Токио.

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Его брат Франко Трабукко стал известным пианистом, а сестра Мария Трабукко — оперной певицей. Все трое преподавали в Консерватории имени Никколо Паганини.

С 1972 года скрипач являлся хранителем Il Cannone Guarnerius — инструмента работы Гварнери, принадлежавшего Паганини. Эта скрипка стала героиней фильма Strad Style, вышедшего в 2017 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com/Elena from Siberia
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