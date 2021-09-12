В Испании умерла певица Мария Мендиола
В Испании умерла певица Мария Мендиола. Участница поп-дуэта Baccara скончалась на 70-м году жизни в Мадриде. Об этом сообщает "Говорит Москва". Причина смерти не уточняется. Музыкальную карьеру певица начала с исполнения хитов Boney M и ABBA. Вскоре Мендиолу заметили и пригласили в Германию, где она познакомилась с продюсером Рольфом Соджей. Под руководством этого композитора вышел сингл Yes Sir I Can Boogie. В итоге песня заняла седьмое место в рейтинге самых продаваемых записей в мире.
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