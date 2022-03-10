В Госдуме голливудское кино сравнили с McDonald's

Глава комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская оценила приостановку деятельности американских кинокомпаний в России, назвав их продукцию «духовным McDonald's». Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

По ее словам, сейчас в РФ появилась возможность «насытить отечественное кинопроизводство смыслами и ценностями».

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Политик также предположила, что введение санкций поможет возродить в нашей стране детское кино, в котором появятся новые сюжеты и герои.

Ранее Елена Ямпольская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что деятелям культуры, которые против российской спецоперации на Украине, следует покинуть свои посты, а россияне все равно этого не заметят.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КультураСанкцииКиноГолливудГосдума
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