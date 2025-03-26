В ГМИИ имени Пушкина проведут ревизию закупок за последние годы
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина пересмотрит ряд закупок, которые были произведены в последние годы, заявила директор ГМИИ Ольга Галактионова, сообщает РБК.
По её словам, некоторые из них вызывали вопросы.
«Будем смотреть повторно эти вещи, это обычная практика в музеях, что называется «прореживание коллекции»», — пояснила Галактионова.
Она рассказала, что те вещи, которые комиссия признает не соответствующими качеству коллекции, будут выставлены на аукционы. Кроме того, директор пообещала в ближайшее время провести в учреждении реструктуризацию кадров, пообещав «не увольнять пачками».
Ранее стало известно, что глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева покидает свой пост, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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