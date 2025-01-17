Экс-глава Пушкинского музея Лихачева допустила, что не полностью использовала свой шанс

Елизавета Лихачева, покидающая пост директора музея изобразительных искусств им. Пушкина, в прощальном видеообращении поблагодарила Министра культуры РФ Ольгу Любимову и назвала «самым большим профессионалом» новую главу музея Ольгу Галактионову.

«Хочу начать со слов благодарности. Хочу лично поблагодарить Ольгу Любимову за тот шанс, который мне был предоставлен и который, возможно, реализовался не в полной мере…Это невероятный опыт и невероятные эмоции», - заявила Лихачева.

Также она назвала Галактионову «самым большим профессионалом отрасли» и отметила, что та понимает ценности Пушинского музея.