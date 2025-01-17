Экс-глава Пушкинского музея Лихачева допустила, что не полностью использовала свой шанс

Елизавета Лихачева, покидающая пост директора музея изобразительных искусств им. Пушкина, в прощальном видеообращении поблагодарила Министра культуры РФ Ольгу Любимову и назвала «самым большим профессионалом» новую главу музея Ольгу Галактионову.

«Хочу начать со слов благодарности. Хочу лично поблагодарить Ольгу Любимову за тот шанс, который мне был предоставлен и который, возможно, реализовался не в полной мере…Это невероятный опыт и невероятные эмоции», - заявила Лихачева.

Также она назвала Галактионову «самым большим профессионалом отрасли» и отметила, что та понимает ценности Пушинского музея.

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Говоря об успехах на посту, Лихачева рассказала о проведении ребрендинга Пушкинского музея, о создании попечительского совета и процессе цифровизации музея. По словам Лихачевой, за 2024 год Пушкинский музей посетило на 300 тысяч человек больше, чем в 2023 году.

Ранее о назначении Галактионовой на пост главы Пушкинского музея рассказала Любимова в своем Telegram-канале. Сама Галактионова заявила, что пока не готова говорить о планах на новом посту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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