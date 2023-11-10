В Екатеринбурге в честь юбилея фильма «Брат-2» пройдет фестиваль
В Екатеринбурге в 2025 году планируется провести фестиваль, посвященный юбилею фильма Брат-2» Алексея Балабанова. Об этом сообщает издание «Ъ-Урал».
В 2025 году легендарной картине исполнится 25 лет. Город собирается отпраздновать знаменательную дату с привлечением современных технологий. В частности, в планах
Организаторы планируют продемонстрировать на экране прогуливающегося Бодрова не по набережной Гудзона, а по Плотинке. Они назвали «Брат-2» особенным фильмом для города, учитывая, что в саундтреке к картине приняли участие много уральских музыкальных групп.
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