Актёр из фильма «Брат-2» Александр Дьяченко «пропал» из-за тяжёлой болезни

Звезда фильма «Брат-2» Александр Дьяченко, сыгравший в картине Алексея Балабанова братьев-близнецов Дмитрия и Константина Громовых, рассказал, что два года назад оказался на грани жизни и смерти, сообщает NEWS.RU.

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Летом 2021 года актёр заразился коронавирусом, из-за чего попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. У Дьяченко начался цитокиновый шторм, по информации некоторых СМИ он даже впал в кому, но врачи сумели спасти ему жизнь.

Отмечается, что из-за тяжёлой болезни и гормональной терапии звезда «Брата-2» сильно изменился. Он располнел, а также поседел.

«Пришлось долго бороться с астеническим синдромом. Гормональная терапия наложила сильный отпечаток на внешность — лицо одутловатое. Долгое время не узнавал себя в зеркале», — рассказал артист, добавив, что какое-то время не мог нормально ходить.

Дьяченко также признался, что после долгого периода восстановления смог вернуться к работе. В 2022 году он снялся в проектах «Жизнь по вызову» и «Стикер», а в текущем году сыграл в фильмах «Свидетель» и «Дед Морозов 2».

Ранее британский актёр Майкл Кейн заявил об уходе из кино. По словам 90-летнего обладателя «Оскара», роль в фильме «Великий беглец» стала его последней работой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/antigoalex
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