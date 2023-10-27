Актёр из фильма «Брат-2» Александр Дьяченко «пропал» из-за тяжёлой болезни
Звезда фильма «Брат-2» Александр Дьяченко, сыгравший в картине Алексея Балабанова братьев-близнецов Дмитрия и Константина Громовых, рассказал, что два года назад оказался на грани жизни и смерти, сообщает NEWS.RU.
Летом 2021 года актёр заразился коронавирусом, из-за чего попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. У Дьяченко начался цитокиновый шторм, по информации некоторых СМИ он даже впал в кому, но врачи сумели спасти ему жизнь.
Отмечается, что из-за тяжёлой болезни и гормональной терапии звезда «Брата-2» сильно изменился. Он располнел, а также поседел.
«Пришлось долго бороться с астеническим синдромом. Гормональная терапия наложила сильный отпечаток на внешность — лицо одутловатое. Долгое время не узнавал себя в зеркале», — рассказал артист, добавив, что какое-то время не мог нормально ходить.
Дьяченко также признался, что после долгого периода восстановления смог вернуться к работе. В 2022 году он снялся в проектах «Жизнь по вызову» и «Стикер», а в текущем году сыграл в фильмах «Свидетель» и «Дед Морозов 2».
Ранее британский актёр Майкл Кейн заявил об уходе из кино. По словам 90-летнего обладателя «Оскара», роль в фильме «Великий беглец» стала его последней работой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак заявил о стоимости дизеля выше среднего на отдельных заправках
- СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека
- Бойцы «Хезболлы» атаковали израильские позиции на границе с Ливаном
- В Москве арестовали замглавы департамента Минобороны России Шишова
- Медведев предрек кровавые последствия наземной операции в секторе Газа
- Суд в Москве арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве
- Израиль «расширяет масштабы» наземной операции в Газе
- В секторе Газа прогремело несколько мощных взрывов и отключилась связь
- Москвичей предупредили об ухудшении погоды
- Молдавия начала процедуру расторжения 70 договоров с СНГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru