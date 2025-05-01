В Братиславе прошла акция против концерта Анны Нетребко
Акция протеста против концерта российской оперной певицы Анны Нетребко прошла перед Словацким национальным театром в Братиславе. Об этом сообщает РИА Новости.
Перед концертом у здания собрались несколько десятков человек. Организатором митинга стало движение Otvorená kultúra («Открытая культура»).
Протестующие раскритиковали Нетребко, не осудившую открыто действия России и не поддержавшую Украину. Активисты скандировали «Позор зрителям!» и освистывали заходивших в здание театра.
Ранее стало известно, что Анна Нетребко вернется в Королевскую оперу в Лондоне спустя шесть лет. В сентябре оперная певица примет участие в новой постановке «Тоски» Джакомо Пуччини, а в декабре у нее запланированы четыре спектакля «Турандот».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актриса Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни
- Перед Крымским мостом зафиксировали очередь в более чем 3 тысячи машин
- Стоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
- ВСУ атаковали рынок в Алешках, погибли семь человек
- МИД: Молдавия официально не уведомляла о намерении выйти из СНГ
- В Братиславе прошла акция против концерта Анны Нетребко
- На выплаты жителям Курской области выделили 392 млн рублей
- Мужчину лишили гражданства РФ за конфликт в Липецке
- Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя труда
- Над Белгородской областью ликвидировали два украинских дрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru