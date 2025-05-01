В Братиславе прошла акция против концерта Анны Нетребко

Акция протеста против концерта российской оперной певицы Анны Нетребко прошла перед Словацким национальным театром в Братиславе. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед концертом у здания собрались несколько десятков человек. Организатором митинга стало движение Otvorená kultúra («Открытая культура»).

Протестующие раскритиковали Нетребко, не осудившую открыто действия России и не поддержавшую Украину. Активисты скандировали «Позор зрителям!» и освистывали заходивших в здание театра.

Ранее стало известно, что Анна Нетребко вернется в Королевскую оперу в Лондоне спустя шесть лет. В сентябре оперная певица примет участие в новой постановке «Тоски» Джакомо Пуччини, а в декабре у нее запланированы четыре спектакля «Турандот».

