В 2023 году топ-5 дистрибуторов кино заняли российские компании

В отрасли отмечают, что отечественным компаниям в сборах существенно помогает молодежная программа льготной продажи билетов «Пушкинская карта».

Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее заявила, что более 53 млн билетов было приобретено по программе «Пушкинская карта» за время ее действия. Она отметила, что из 53 млн билетов порядка 21 млн составили билеты в кино. По словам Любимовой, участниками программы к концу прошлого года стали 9 млн 600 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет.

При этом средний чек в российских кинотеатрах в январе вырос на 11%, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на статистику Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. По прогнозу аналитиков, к концу года цены могут повыситься еще на 20%, передает «Радиоточка НСН».

