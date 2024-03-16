Редкий экземпляр марки с Франклином продадут на аукционе

Редкий экземпляр марки 1868 года с изображением Бенджамина Франклина из коллекции основателя инвестиционной компании Pimco Уильяма Х. Гросса реализуют на аукционе Robert Siegel Auctions.

Картину «Близкий друг» Рене Магритта продали с аукциона за £33,6 миллиона

Торги состоятся этим летом. Лот оценивается в пять миллионов долларов.

Единственный сохранившийся экземпляр марки находится в Нью-Йоркской публичной библиотеке, которая получила ее в дар в 1925 году. Марка может стать самой дорогой в аукционной истории.

Ранее, считавшуюся утраченной, акварель Тернера выставили на торги за £50 тысяч, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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