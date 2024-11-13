Урсуляк: Экранизация «Войны и мира» Сергея Бондарчука потеряла актуальность

Российский режиссер Сергей Урсуляк заявил, что приступил к работе над новой экранизацией рома Льва Толстого «Война и мир», сообщает ТАСС.

По его словам, картина выйдет на экраны телевизоров к концу 2027 года. Актерский состав пока не определен.

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Режиссер также отметил, что сам никогда бы не отважился переснимать «Войну и мир».

«Канал "Россия" считает, что пришло время повторной постановки этого романа, потому что, в силу разных обстоятельств, лучшая экранизация Бондарчука, так сказать, для молодого зрителя и даже зрителя среднего возраста потеряла актуальность в каком-то смысле», - пояснил Урсуляк.

Ранее режиссер Урсуляк выступил против мата в кино и театре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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