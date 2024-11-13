Урсуляк: Экранизация «Войны и мира» Сергея Бондарчука потеряла актуальность

Режиссер также отметил, что сам никогда бы не отважился переснимать «Войну и мир».

«Канал "Россия" считает, что пришло время повторной постановки этого романа, потому что, в силу разных обстоятельств, лучшая экранизация Бондарчука, так сказать, для молодого зрителя и даже зрителя среднего возраста потеряла актуальность в каком-то смысле», - пояснил Урсуляк.

Ранее режиссер Урсуляк выступил против мата в кино и театре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

