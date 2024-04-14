Урну с прахом Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Урна с прахом народного артиста РСФСР и президента Театра сатиры Александра Ширвиндта захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, пишет ТАСС.

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Закрытая церемония прошла в кругу родных и коллег артиста. Урну захоронили на центральной аллее рядом с могилами Василия Ланового и Владимира Меньшова.

Ранее стало известно, что московский Театр сатиры 19 июля проведет вечер памяти Ширвиндта.

Актер умер 15 марта в возрасте 89 лет. Церемония прощания с народным артистом состоялась 18 марта в Театре сатиры, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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