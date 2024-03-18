СМИ: Вере Алентовой стало плохо на прощании с Александром Ширвиндтом

Народной артистке России Вере Алентовой стало плохо на церемонии прощании с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом, пишет газета «Комсомольская правда».

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Актриса пришла на церемонию в Театр сатиры вместе с дочерью Юлией Меньшовой. Она поддерживала маму под руку.

«Вероятно, смерть коллеги она приняла близко к сердцу. Алентова едва держалась на ногах», - пишет издание.

Прощание с Ширвиндтом состоялось в понедельник, 18 марта. Актер ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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