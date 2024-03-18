СМИ: Вере Алентовой стало плохо на прощании с Александром Ширвиндтом
18 марта 202423:26
Народной артистке России Вере Алентовой стало плохо на церемонии прощании с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом, пишет газета «Комсомольская правда».
Актриса пришла на церемонию в Театр сатиры вместе с дочерью Юлией Меньшовой. Она поддерживала маму под руку.
«Вероятно, смерть коллеги она приняла близко к сердцу. Алентова едва держалась на ногах», - пишет издание.
Прощание с Ширвиндтом состоялось в понедельник, 18 марта. Актер ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Турции предрек продолжение конфликта на Украине в 2025 году
- СМИ: Вере Алентовой стало плохо на прощании с Александром Ширвиндтом
- Власти Белгорода опровергли сообщения о дефиците продуктов в магазинах
- Стоимость нефти марки Brent превысила $87
- Минобороны: в небе над Крымом уничтожен украинский беспилотник
- ПВО сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду
- Politico: КНР откажется от участия в мирных переговорах по Украине без РФ
- Дуров: Telegram выпустил облигации на $330 миллионов
- Главы МИД ЕС поддержали использование российских активов для Украины
- СМИ: Microsoft отложит приостановку доступа к облачным сервисам в РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru