Юра Борисов сыграет главную роль в «Битве моторов»

Актеры Юра Борисов и Иван Янковский сыграют главные роли в историческом фильме «Битва моторов», сообщает компания «Централ Партнершип».

Съемки картины начались в Санкт-Петербурге, а ее выход на экраны планируется осенью 2026 года. В центре сюжета судьба создателей первых автомобилей «Руссо-Балт», главным испытанием для которых стало легендарное ралли в Монте-Карло.

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Ранее сообщалось, что Фонд кино выделил создателям фильма «Битва моторов» 200 млн рублей на безвозвратной основе.

По итогам января 2025 года сразу четыре российских фильма собрали в прокате более миллиарда рублей. Самой кассовой картиной года остается сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», заработавшая на сегодняшний день 3,306 млрд рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Централ Партнершип
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