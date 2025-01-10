Юра Борисов и Юлия Снигирь возглавили рейтинг российских знаменитостей 2024 года
Самым популярным актером 2024 года стал Юра Борисов, а рейтинг актрис возглавила Юлия Снигирь, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос контентной платформы Дзен.
Уточняется, что Борисов набрал 21% голосов респонденток, а Снигирь отдали предпочтение 12% респондентов. Женщины также выделили актера Рузиля Минекаева (9%), музыканта XOLIDAYBOY (5%) и актера Владимир Машков (4%). Мужчины назвали певицу Люсю Чеботину (9,3%), Клаву Коку (9%), актрису Дарью Мороз (5,1%) и певицу Полину Гагарину (4,5%).
При этом большинство россиян не смогли выделить безусловного фаворита. Об этом заявили 42% опрошенных мужчин и 27% женщин.
Опрос также показал, что только 29% россиян интересуется новостями из жизни звезд в новых медиа. Еще 26% опрошенных узнают о шоу-бизнесе из публикаций на контентных платформах и в агрегаторах новостей, а 23% просматривают социальные сети. Помимо прочего 60% россиян указали, что чаще читают новости о представителях киноиндустрии, еще 50% интересуются музыкальными исполнителями.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что по итогу 2024 года россияне назвали в числе лучших актеров Константина Хабенского (11%), Сергея Бурунова (11%), Сергея Безрукова (9%) и Владимира Машкова (8%), напоминает «Радиоточка НСН».
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- Юра Борисов и Юлия Снигирь возглавили рейтинг российских знаменитостей 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru